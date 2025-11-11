Emekliye yüzde 13,99'luk zam tablosu hesaplandı! MB yıl sonu tahmini açıkladı: Ocak 2026'da en düşük 19.243 TL maaş...

35 bin lira maaş alan bir emekli için yeni tutar yüzde 12,28’lik zamma göre 39 bin 298, yüzde 13,99’luk zamma göre 39 bin 897 lira olacak.

En yüksek dilimde ise 50 bin lira maaş alan emekliler, yüzde 12,28 zamla 56 bin 140 lira, yüzde 13,99 zamla 56 bin 995 lira maaş alacak.