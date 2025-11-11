Emekliye yüzde 13,99'luk zam tablosu hesaplandı! MB yıl sonu tahmini açıkladı: Ocak 2026'da en düşük 19.243 TL maaş...

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı yılın son Enflasyon Raporu’nda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31-33 aralığına yükseltildi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zamma ilişkin önemli ipuçları veriyor.
Milyonların beklediği Ocak 2026 emekli zammı için yeni tahmin belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31-33 aralığına çıkardı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artışın yüzde 30’un üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, raporun sunumunda yaptığı açıklamada, “2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile 33 aralığında gerçekleşmesini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu tahmin doğrultusunda yıl sonu enflasyonu yüzde 31’de kalırsa, 2025’in ikinci altı aylık enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 12,28 olacak. Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 33’e ulaşırsa, zam oranı yüzde 13,99’a kadar çıkabilecek. Yani emeklilerin Ocak zammı yüzde 12,28 ile yüzde 13,99 aralığında bekleniyor.
Anketlerdeki beklentiler de aynı aralığı işaret ediyor
Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31,77 seviyesinde. Bu tahmin, emeklilere yüzde 12,94 civarında bir artış olabileceğini gösteriyor. AA Finans tarafından yapılan ankette ise 28 ekonomistin yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 31,93 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 13,08 civarında olabilir. Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) Beklenti Anketi’nde ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 31,99 olarak öngörüldü. Bu oran, emeklilerin maaş artışının yüzde 13,13 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
Taban aylıkta artış beklentisi güçlendi
Emekliler kesin zam oranını Ocak ayı başında öğrenecek. Bununla birlikte, taban emekli aylığında da artış yapılması gündemde. Uzmanlara göre, taban aylık artışında da 6 aylık enflasyon oranının esas alınması en güçlü ihtimal olarak görülüyor. Bu senaryoya göre en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 lira, Merkez Bankası’nın tahmin aralığına göre 18 bin 954 ila 19 bin 243 lira seviyesine yükselecek.
Mevcut maaşlara göre olası zamlı tutarlar
Merkez Bankası tahminleri dikkate alındığında, mevcut maaşlara uygulanacak zam oranları şöyle hesaplanıyor:
Mevcut maaşı 17 bin lira olan bir emekli, yüzde 12,28 zam alırsa maaşı 19 bin 88 liraya, yüzde 13,99 zam alırsa 19 bin 378 liraya çıkacak.
Maaşı 20 bin lira olan bir emeklinin zammı yüzde 12,28’e göre 22 bin 456 lira, yüzde 13,99’a göre 22 bin 798 lira olacak.
25 bin lira maaş alan bir emekli, yüzde 12,28’lik artışla 28 bin 70 lira, yüzde 13,99’luk artışla 28 bin 498 lira alacak.
Maaşı 30 bin lira olan bir emekli, yüzde 12,28 zam alırsa 33 bin 684 liraya, yüzde 13,99 zam alırsa 34 bin 197 liraya ulaşacak.
35 bin lira maaş alan bir emekli için yeni tutar yüzde 12,28’lik zamma göre 39 bin 298, yüzde 13,99’luk zamma göre 39 bin 897 lira olacak.
En yüksek dilimde ise 50 bin lira maaş alan emekliler, yüzde 12,28 zamla 56 bin 140 lira, yüzde 13,99 zamla 56 bin 995 lira maaş alacak.