Gökyüzü göz kamaştıracak: Orionid meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi, nasıl izlenir?

Gökyüzü, Halley Kuyrukluyıldızı’nın ardında bıraktığı ışık izleriyle büyüleyici bir şölene hazırlanıyor. Orionid meteor yağmuru, her yıl olduğu gibi bu yıl da gökyüzünü aydınlatacak. Gecenin sessizliğinde art arda kayan yıldızlar, izleyenlere unutulmaz bir manzara sunacak. Peki Orionid meteor yağmuru ne zaman görülecek, nasıl izlenebilir, hangi koşullarda en net fark edilir? İşte gökyüzü tutkunlarının merak ettiği tüm detaylar…
Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri geri dönüyor. Halley Kuyrukluyıldızı’ndan geriye kalan toz bulutları, 21 Ekim gecesi Orionid meteor yağmuruna dönüşecek. İşte Türkiye’de meteor yağmurunun izlenebileceği en uygun saatler ve yerler…
Ekim gecelerinde gökyüzü şöleni: Orionidler geri dönüyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı, gökyüzü tutkunları için büyüleyici bir doğa olayına sahne olacak. Orionid meteor yağmuru, 2025’te 2 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında gözlemlenebilecek. Ancak en yoğun ve etkileyici anları 20–21 Ekim gecesi yaşanacak.
NASA’nın paylaştığı verilere göre bu yılki zirve, 21 Ekim sabahına karşı gerçekleşecek ve saatte ortalama 20 ila 30 meteor görmek mümkün olacak. Açık ve karanlık bir gökyüzü altında bu sayı 50’ye kadar çıkabiliyor.
Meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir?
Orionid meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Ancak şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık hava koşullarına sahip bir alanda bulunmak büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, özellikle gece yarısından sonraki saatlerde, yani 00.00 – 05.00 aralığında gözlem yapmanın en verimli dönem olduğunu belirtiyor.
Meteorların gökyüzünde “ışık çizgileri” bırakarak kaybolduğu bu doğa olayı, özellikle Orion (Avcı) Takımyıldızı yönünde daha sık gözlemleniyor.
Türkiye genelinde, yaylalar, kıyıdan uzak kırsal alanlar ve dağ köyleri, en uygun izleme noktaları arasında.
Orionidler neden oluşur?
Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyrukluyıldızı’nın ardında bıraktığı toz ve mikroskobik parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle ortaya çıkıyor. Bu parçacıklar, atmosferde sürtünmenin etkisiyle yanarak parlak çizgiler oluşturuyor.
Her bir meteor saniyeler içinde kaybolsa da gökyüzünde adeta bir “ışık dansı” sergiliyor.
Ekim ayında gözlemlenebilecek diğer gökyüzü olayları
23 Ekim – Ay & Mars Kavuşumu: Kızıl gezegen Mars ve Ay, gece boyunca birbirine yakın bir konumda parlayacak.
29 Ekim – Merkür En Büyük Doğu Uzanımında: Merkür, bu tarihte en parlak haline ulaşacak. Gün batımından hemen sonra batı ufkunda gözlemlenebilecek.
Gökyüzüne bakmayı unutmayın
Orionid meteor yağmuru, yalnızca birkaç saatlik değil, haftalar süren bir görsel şölen sunuyor. Ancak zirve gecesi olan 21 Ekim’i kaçırmamak, bu yıl gökyüzünün sunduğu en büyüleyici anlardan birine tanıklık etmek anlamına geliyor.
Gökyüzü meraklıları için tavsiye: Termosunuza sıcak kahvenizi koyun, şehir ışıklarından uzaklaşın ve gözlerinizi yıldızlara çevirin.