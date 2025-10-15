Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Gökyüzü göz kamaştıracak: Orionid meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi, nasıl izlenir?

Gökyüzü göz kamaştıracak: Orionid meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi, nasıl izlenir?

22:2215/10/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gökyüzü, Halley Kuyrukluyıldızı’nın ardında bıraktığı ışık izleriyle büyüleyici bir şölene hazırlanıyor. Orionid meteor yağmuru, her yıl olduğu gibi bu yıl da gökyüzünü aydınlatacak. Gecenin sessizliğinde art arda kayan yıldızlar, izleyenlere unutulmaz bir manzara sunacak. Peki Orionid meteor yağmuru ne zaman görülecek, nasıl izlenebilir, hangi koşullarda en net fark edilir? İşte gökyüzü tutkunlarının merak ettiği tüm detaylar…

Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri geri dönüyor. Halley Kuyrukluyıldızı’ndan geriye kalan toz bulutları, 21 Ekim gecesi Orionid meteor yağmuruna dönüşecek. İşte Türkiye’de meteor yağmurunun izlenebileceği en uygun saatler ve yerler…


Ekim gecelerinde gökyüzü şöleni: Orionidler geri dönüyor


Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı, gökyüzü tutkunları için büyüleyici bir doğa olayına sahne olacak. Orionid meteor yağmuru, 2025’te 2 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında gözlemlenebilecek. Ancak en yoğun ve etkileyici anları 20–21 Ekim gecesi yaşanacak.


NASA’nın paylaştığı verilere göre bu yılki zirve, 21 Ekim sabahına karşı gerçekleşecek ve saatte ortalama 20 ila 30 meteor görmek mümkün olacak. Açık ve karanlık bir gökyüzü altında bu sayı 50’ye kadar çıkabiliyor.




Meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir?


Orionid meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Ancak şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık hava koşullarına sahip bir alanda bulunmak büyük önem taşıyor.


Uzmanlar, özellikle gece yarısından sonraki saatlerde, yani 00.00 – 05.00 aralığında gözlem yapmanın en verimli dönem olduğunu belirtiyor.


Meteorların gökyüzünde “ışık çizgileri” bırakarak kaybolduğu bu doğa olayı, özellikle Orion (Avcı) Takımyıldızı yönünde daha sık gözlemleniyor.


Türkiye genelinde, yaylalar, kıyıdan uzak kırsal alanlar ve dağ köyleri, en uygun izleme noktaları arasında.



Orionidler neden oluşur?


Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyrukluyıldızı’nın ardında bıraktığı toz ve mikroskobik parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle ortaya çıkıyor. Bu parçacıklar, atmosferde sürtünmenin etkisiyle yanarak parlak çizgiler oluşturuyor.

Her bir meteor saniyeler içinde kaybolsa da gökyüzünde adeta bir “ışık dansı” sergiliyor.



Ekim ayında gözlemlenebilecek diğer gökyüzü olayları

23 Ekim – Ay & Mars Kavuşumu: Kızıl gezegen Mars ve Ay, gece boyunca birbirine yakın bir konumda parlayacak.


29 Ekim – Merkür En Büyük Doğu Uzanımında: Merkür, bu tarihte en parlak haline ulaşacak. Gün batımından hemen sonra batı ufkunda gözlemlenebilecek.


 Gökyüzüne bakmayı unutmayın

Orionid meteor yağmuru, yalnızca birkaç saatlik değil, haftalar süren bir görsel şölen sunuyor. Ancak zirve gecesi olan 21 Ekim’i kaçırmamak, bu yıl gökyüzünün sunduğu en büyüleyici anlardan birine tanıklık etmek anlamına geliyor.


Gökyüzü meraklıları için tavsiye: Termosunuza sıcak kahvenizi koyun, şehir ışıklarından uzaklaşın ve gözlerinizi yıldızlara çevirin.

#orionid meteor yağmuru
#gökyüzü
#halley kuyrukluyıldızı
#meteor yağmuru
#uzay gözlemleri
#astrofotografi
#Meteor yağmuru ne zaman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed Ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar indirime mi hazırlanıyor? Dolar, altın ve borsa beklentileri