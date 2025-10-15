Gökyüzü göz kamaştıracak: Orionid meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi, nasıl izlenir?





Ekim gecelerinde gökyüzü şöleni: Orionidler geri dönüyor





Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı, gökyüzü tutkunları için büyüleyici bir doğa olayına sahne olacak. Orionid meteor yağmuru, 2025’te 2 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında gözlemlenebilecek. Ancak en yoğun ve etkileyici anları 20–21 Ekim gecesi yaşanacak.





NASA’nın paylaştığı verilere göre bu yılki zirve, 21 Ekim sabahına karşı gerçekleşecek ve saatte ortalama 20 ila 30 meteor görmek mümkün olacak. Açık ve karanlık bir gökyüzü altında bu sayı 50’ye kadar çıkabiliyor.







