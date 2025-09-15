Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başvurular alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, GSB KYK personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sonuçların hangi tarihte ilan edileceği ve adayların nasıl öğrenebileceği konusunda gözler Bakanlık’tan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki GSB sonuçları ne zaman açıklanacak?
Resmi Gazete ilanına göre, 166 erkek ve 284 kadın olmak üzere toplam 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacak. GSB KYK yurt personeli alımı sonuçları henüz açıklanmadı.
GSB KYK yurt personeli alımı sözlü sınavı nasıl yapılacak?
Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
GSB KYK yurt personeli alımı sözlü sınavı ne zaman, hangi konulardan soru sorulacak?
Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
GSB KYK yurt personeli alımı sözlü sınavda kaç puan alan başarılı olacak?
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
Cinsiyete göre her bir grup ve il için, sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.
Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir. Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.