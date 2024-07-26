Hakkari Üniversitesi en az 60 KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımı yapılacağını resmen açıkladı. Hakkari Üniversitesi personel alımı ilanına başvuruları, 26 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Peki KPSS 60 puanla hangi pozisyonlarda eleman alımı yapılıyor? İşte Hakkari Üniversitesi personel alımı son başvuru tarihi, başvuru şartları ile kadro ve branşlarına ilişkin detaylar haberimizde.
Hakkari Üniversitesi, akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Özellikle 60 KPSS puanına sahip adaylar için bu ilan büyük bir fırsat niteliğinde. Bu haberimizde, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve süreç hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.
KPSS puanına uygun farklı kamu kurumları kadrolu ve sözleşmeli personel alımı yapıyor. Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, toplam 22 sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen açıkladı. İşte Hakkari Üniversitesi personel alımı başvuru tarihi, şartları ve alım yapılacak kadro ve branşları.
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alımları nezaman?
Hakkari Üniversitesi tarafından yapılacak personel alımı ilanına başvurular, 26 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise, 9 Ağustos 2024 olarak belirtildi.
Duyurulan personel alımı ilanında, adaylardan en az 60 KPSS puanı isteniyor. Bunun yanı sıra farklı şartlar da aranıyor. Ayrıca söz konusu şartlara ve diğer detaylara aşağıdan erişim sağlanabiliyor.
Hakkari Üniversitesi personel alımı kadro ve branş dağılımı
Hakkari Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nedir?
Genel Şartlar:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
3) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için
KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden heyet raporu istenilecektir.
8) Başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olması.
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