Instagram fotoğraf ve video indirme nasıl yapılır? Pratik yöntemler

Instagram’da her gün milyonlarca görsel ve video paylaşılıyor. Beğendiğiniz içerikleri cihazınıza kaydetmek isteyebilirsiniz. Ancak Instagram, kullanıcılarına doğrudan fotoğraf ve video indirme seçeneği sunmuyor. Peki, Instagram’dan güvenli ve programsız içerik indirme yöntemlerini adım adım anlatıyoruz.
Instagram’da her gün milyonlarca görsel ve video paylaşılıyor. Beğendiğiniz içerikleri cihazınıza kaydetmek isteyebilirsiniz. Peki, instagram video indirme nasıl yapılır? Instagram video indirmek için hangi uygulamalar kullanılabilir?
INSTAGRAM KAYDEDİLENLER ÖZELLİĞİYLE İÇERİK SAKLAMA
Instagram'dan içerik indirmek yerine uygulama içinde kaydetmek de pratik bir yöntemdir. Bunun için:
- Instagram uygulamasına giriş yapın.
- Kaydetmek istediğiniz gönderinin altındaki simgeye dokunun.
- İsterseniz özel bir koleksiyon oluşturun veya mevcut koleksiyona ekleyin.
- Kaydettiğiniz içeriklere ulaşmak için profilinize gidin, sağ üstteki menü simgesine tıklayın ve “Kaydedildi” sekmesine girin.
Not: Bu yöntemle içerikler cihazınıza değil, sadece Instagram hesabınıza kaydedilir.
BİLGİSAYARDAN INSTAGRAM FOTOĞRAF İNDİRME
Bilgisayarda fotoğraf indirmek için LightShot gibi ekran yakalama programlarını kullanabilirsiniz.
Adımlar:
- LightShot’ı resmi sitesinden indirip kurun.
- Tarayıcıdan Instagram’ı açın ve kaydetmek istediğiniz görsele gidin.
- Print Screen tuşuna basın.
- Fareyle fotoğrafı seçin ve kaydet simgesine tıklayın.
Bu yöntem sayesinde görselleri PNG, JPEG, BMP formatlarında kaydedebilirsiniz.
PROGRAMSIZ INSTAGRAM FOTOĞRAF İNDİRME (FastDL)
Herhangi bir program yüklemeden sadece bağlantı kullanarak Instagram fotoğraflarını indirebilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
Instagram’da indirmek istediğiniz gönderiye gidin.
Üstteki bağlantıyı kopyalayın.
FastDL web sitesine girin.
Linki yapıştırın, "İndir" butonuna tıklayın.
Not: Bu yöntem yalnızca herkese açık hesaplar için geçerlidir.
PROGRAMSIZ INSTAGRAM VİDEO İNDİRME (SAVEFROM)
Instagram videolarını programsız olarak bilgisayara indirmenin bir diğer yolu da SaveFrom sitesidir.
Adımlar:
Videoyu açın ve bağlantısını kopyalayın.
SaveFrom.net adresine gidin.
Linki yapıştırın ve “İndir” butonuna tıklayın.
Açılan video penceresinde sağ tıklayıp “Video olarak kaydet” seçeneğini seçin.
UYGULAMA KULLANMAK GÜVENLİ Mİ?
Günümüzde Instagram video ya da fotoğraf indirme uygulamalarının büyük bir kısmı güvenilir değildir. Bu uygulamalar, hesabınıza erişim izni isteyebilir ya da kişisel verilerinizi riske atabilir. Bu nedenle yukarıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz.