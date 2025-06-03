Instagram fotoğraf ve video indirme nasıl yapılır? Pratik yöntemler

INSTAGRAM KAYDEDİLENLER ÖZELLİĞİYLE İÇERİK SAKLAMA

Instagram'dan içerik indirmek yerine uygulama içinde kaydetmek de pratik bir yöntemdir. Bunun için:

Instagram uygulamasına giriş yapın.

Kaydetmek istediğiniz gönderinin altındaki simgeye dokunun.

İsterseniz özel bir koleksiyon oluşturun veya mevcut koleksiyona ekleyin.

Kaydettiğiniz içeriklere ulaşmak için profilinize gidin, sağ üstteki menü simgesine tıklayın ve “Kaydedildi” sekmesine girin.

Not: Bu yöntemle içerikler cihazınıza değil, sadece Instagram hesabınıza kaydedilir.



