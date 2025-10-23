Yeni Şafak
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları açıklandı asil listeler belli oldu: İşte kurası çekilen üniversiteler

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları açıklandı asil listeler belli oldu: İşte kurası çekilen üniversiteler

13:4423/10/2025, Perşembe
İŞKUR Gençlik Programı kura sonucu sorgulama ekranı, başvuru sürecini tamamlayan üniversiteler tarafından erişime açılıyor. ŞKUR gençlik programı kapsamında üniversite öğrencilerine ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek verilecek. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için başvurular yeniden başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Çok sayıda üniversite noter kura çekilişi sonuçlarını açıkladı. İşte İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklayan üniversiteler ve programa dahil olacak öğrencilerin isimleri asil ve yedekler.

Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler için büyük fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı, kişisel gelişim ve iş hayatına adaptasyon konusunda önemli destek sağlıyor. Haftada en fazla 3 gün süren programda, katılımcılar, günlük 1083 TL cep harçlığı alıyor, Genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor. İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları açıklandı, asil listeler belli oldu. İşte kurası çekilen üniversiteler.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları açıklandı. KAZANANLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları açıklandı. ASİL LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları erişime açıldı. Detaylar için TIKLAYIN


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları resmi olarak açıklandı. Detaylar için TIKLAYIN

Alaaddin Keykubat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları belli oldu. KAZANANLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları açıklandı. İŞTE LİSTE

Ankara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları erişime açıldı. TIKLA


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları erişime açıldı. ASİL LİSTE İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR Gençlik Programı nedir?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.


İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

#İŞKUR
#İŞKUR Gençlik Programı kurası
#İŞKUR Gençlik Programı
