İşrak Ne Demek, İşrak Vakti Ne Zamandır? İşrak Namazı Nasıl Kılınır, İşrak Vakti Başlangıç ve Bitiş Süresi

"İşrak vakti, işrak namazını duymuş ve bu namazı kılmak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. İşrak, güneşin doğmasından sonra ufukta bir veya iki mızrak boyu kadar yükselene kadar geçen süreyi ifade eder. Astronomik açıdan, bir mızrak yükselmesi, güneşin ufukta yaklaşık beş derece yükselmesi demektir. Birçok kişi tarafından pek bilinmeyen bu nafile namaz hakkında, “İşrak vakti ne zaman başlar ve ne zaman biter? Bu namaz hangi saatte kılınmalıdır?” gibi sorular sıklıkla gündeme gelir. Merak ettiğiniz bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz."
"İşrak vakti, işrak namazını duymuş olanlar için önemli bir bilgidir. İşrak, güneş doğduktan sonra ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselene kadar geçen süreyi tanımlar. Astronomik açıdan, bu durum güneşin ufukta yaklaşık beş derece yükselmesiyle ilişkilidir. Nafile bir namaz olan işrak, pek çok kişi tarafından bilinmediği için “İşrak vakti ne zaman başlar ve sona erer? Namaz hangi saatte kılınmalı?” gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır. Bu soruların cevaplarını sizin için derledik."
İşrak Vakti Ne Zamandır?
İşrak, güneşin doğuşundan ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselinceye kadar geçen zamandır.
İşrak veya duha (kuşluk) namazı ne zaman kılınır?
İşrak veya duhâ (kuşluk) namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde, güneşin doğuş saati bilgisi yer almaktadır.
İşrak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?
İşrak vakti, güneş doğumundan ile başlar. Güneş beş derece yükseldiği zaman ise biter. Bu zaman ise güneşin doğumundan yaklaşık olarak 30 -45 dakika sonraya tekabül eder. Yani işrak vakti güneşin doğuşu ile başlayıp güneşin doğuşundan 30-45 dakika sonra biter. Bu arada kılınan namaza işrak namazı adı verilir.
İşrak Namazı İle Duha Namazı Arasındaki Fark Nelerdir?
İşrak namazı 2 rekat kılınır. Duha (kuşluk) namazı ise 2, 4, 6, 8, rekat kılınabilir. İşrak namazının kılınması için doğru zaman güneşin doğması ile başlayan 30- 45 dakikadır. Duha namazının kılınması için doğru zaman ise; güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrası ile güneşin tam dik olarak geldiği zaman arasıdır.
İşrak vaktine kadar Kuran okumak mekruh mudur?
Kur’ân okumak bir ibadettir. İbadetlerle ilgili hükümler; tevkîfî olduğundan, yani gerek farz oluş gerekçeleri gerekse uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün olmadığından, Kur’ân ve sünnette haber verilen hükümlere tâbidir. Kur’ân okumanın yasaklandığı bir vakit, âyet ve hadislerde geçmediğinden dolayı, mutlak olarak bir vakitte Kur’ân okumanın yasak olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak kaynaklarda Kur’ân okumanın mekruh olduğu bazı özel durumlardan bahsedilmiştir. Bunlar;
a) Namaz kılarken kıyamın dışındaki durumlarda,
b) Cemaatle kılınan namazlarda imama uyulması hâlinde,
c) Minberde okunan hutbeyi dinlerken,
d) Uykulu olup, Kur’ân okumakta zorlanılması durumunda (bkz. Müslim, Salât, 207 [479]; Salâtü’l-müsâfirîn, 223 [787]; Merğinânî, el-Hidâye, 1/56).
Hadislerde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar oturduğu yerden kalkmadığı (Müslim, Mesâcid, 286-287 [670]) bazı rivâyetlerde bu oturuş esnasında Allah’ı zikrettiği rivâyet edilmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’s-sağîr, 2/293 [1189]). Buna binaen sabah namazından sonra Kur’ân okumak da dâhil olmak üzere zikir ile meşgul olmak mekruh değil, aksine müstehaptır.
İşrak Namazı 1. Rekat
- Sübhaneke,
- Euzü besmele,
- Fatiha Suresi,
- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,
- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),
- Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").
İşrak Vakti Namazı 2. Rekat
- Besmele,
- Fatiha Suresi,
- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,
- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),
- 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),
- Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.
- Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.
Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.