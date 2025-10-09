Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ekim Perşembe günü hava tahmin raporunu yayımladı. Meteorolojinin paylaştığı haritada 8 kente sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan uyarıda kentlerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının da azalacağı paylaşıldı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesinde sağanak yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede genellikle 15 ile 20 derece arasında seyrediyor. Yağışların Cuma günü etkisini yitirmesi bekleniyor.
GÜNCEL HAVA DURUMU
Ege Bölgesinde bulutlu bir hava hakim. Kıyı kesimlerde yerel yağışlar da görülebilir. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 21, Denizli ve Muğla'da 19, Afyonkarahisar'da 14 derece ölçülüyor.
Akdeniz Bölgesinin genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Gündüz sıcaklıkları ise bölgede 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesinin de genelinde sağanak yağışlı bir hava var. Sıcaklıklar bölgede 15 ile 20 derece arasında ölçülüyor. Cuma günü bölgede yağış beklenmiyor.
Karadeniz Bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar Bolu'da 15, Samsun'da 21, Trabzon'da 22 derece ölçülüyor. Yağışların etkisini hafifleterek Cuma günü de devam etmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu bir hava var. Bölgenin batısında yağışlar da etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları ise 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağışlı bir hava hakim. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Gaziantep'te 22, Diyarbakır'da 27, Şanlıurfa'da 25 derece ölçülüyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, bazı bölgelerde kuvvetli yağış, fırtına ve ani sel riskine dikkat çekildi.
Uyarı verilen iller arasında Adana, Artvin, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Düzce yer alıyor. Bu illerde gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.