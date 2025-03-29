İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. 2025 yılında İzmir’de Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İzmir’deki bayram namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İzmir'de bayram namazı saat kaçta? 30 Mart 2025 İzmir Ramazan bayramı namaz saati.
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar sabahı kılınacak. Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan, Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir ibadettir. İzmir'de yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatini araştırıyor. İşte İzmir için bayram namazı saati.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025
İzmir’de 2025 Ramazan Bayramı namazı, 30 Mart Pazar günü sabah saat 07:09’da kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılına ait bayram namazı saati, tüm camilerde sabah namazını müteakiben gerçekleştirilecek.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden (Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.