Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu: 1999, 2002, 2008 SGK girişliler için torba yasa...

Kademeli emeklilik, Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa getirilen çözümün ardından, yeni bir düzenleme gündeme gelmiştir. Bu düzenleme ile sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaşı ve prim şartları kademeli olarak değiştirilecektir.
Kademeli emeklilik, Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesiyle birlikte yeni bir düzenleme gündeme gelmiştir. Bu yeni düzenleme ile sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaş ve prim şartları kademeli olarak değişecektir.
Emeklilik Yaş ve Prim Şartları
Kademeli emeklilikte sigorta başlangıç yılına göre emeklilik şartları şu şekilde belirlenmiştir:
9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 43 yaş ve 6250 prim günü
Erkekler: 45 yaş ve 6250 prim günü
2000 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 43 yaş ve 6325 prim günü
Erkekler: 45 yaş ve 6325 prim günü
2001 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 43 yaş ve 6400 prim günü
Erkekler: 45 yaş ve 6400 prim günü
2002 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 43 yaş ve 6475 prim günü
Erkekler: 45 yaş ve 6475 prim günü
2003 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 44 yaş ve 6550 prim günü
Erkekler: 46 yaş ve 6550 prim günü
2004 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 45 yaş ve 6625 prim günü
Erkekler: 47 yaş ve 6625 prim günü
2005 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 46 yaş ve 6700 prim günü
Erkekler: 48 yaş ve 6700 prim günü
2006 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 47 yaş ve 6775 prim günü
Erkekler: 49 yaş ve 6775 prim günü
2007 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 48 yaş ve 6850 prim günü
Erkekler: 50 yaş ve 6850 prim günü
2008 sonrası sigorta girişi olanlar:
Kadınlar: 49 yaş ve 6925 prim günü
Erkekler: 51 yaş ve 6925 prim günü
KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞACAK MI?
Kademeli emeklilik uygulamasının ne zaman yürürlüğe gireceği, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mevcut durumda, bu talebin kısa vadede kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak orta vadede bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu düzenleme, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecektir.