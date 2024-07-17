Özgün

Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu: 1999, 2002, 2008 SGK girişliler için torba yasa...

10:00 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Kademeli emeklilik, Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa getirilen çözümün ardından, yeni bir düzenleme gündeme gelmiştir. Bu düzenleme ile sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaşı ve prim şartları kademeli olarak değiştirilecektir.

1/ 6

Kademeli emeklilik, Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesiyle birlikte yeni bir düzenleme gündeme gelmiştir. Bu yeni düzenleme ile sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaş ve prim şartları kademeli olarak değişecektir.

2/ 6

Emeklilik Yaş ve Prim Şartları

Kademeli emeklilikte sigorta başlangıç yılına göre emeklilik şartları şu şekilde belirlenmiştir:

9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 43 yaş ve 6250 prim günü

Erkekler: 45 yaş ve 6250 prim günü

2000 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 43 yaş ve 6325 prim günü

Erkekler: 45 yaş ve 6325 prim günü

2001 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 43 yaş ve 6400 prim günü

Erkekler: 45 yaş ve 6400 prim günü

3/ 6

2002 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 43 yaş ve 6475 prim günü

Erkekler: 45 yaş ve 6475 prim günü

2003 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 44 yaş ve 6550 prim günü

Erkekler: 46 yaş ve 6550 prim günü

4/ 6

2004 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 45 yaş ve 6625 prim günü

Erkekler: 47 yaş ve 6625 prim günü

2005 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 46 yaş ve 6700 prim günü

Erkekler: 48 yaş ve 6700 prim günü

5/ 6

2006 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 47 yaş ve 6775 prim günü

Erkekler: 49 yaş ve 6775 prim günü

2007 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 48 yaş ve 6850 prim günü

Erkekler: 50 yaş ve 6850 prim günü

2008 sonrası sigorta girişi olanlar:

Kadınlar: 49 yaş ve 6925 prim günü

Erkekler: 51 yaş ve 6925 prim günü

6/ 6

KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞACAK MI?

Kademeli emeklilik uygulamasının ne zaman yürürlüğe gireceği, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mevcut durumda, bu talebin kısa vadede kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak orta vadede bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu düzenleme, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecektir.

#Kademeli Emeklilik
#Torba Yasa
#SGK
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
24,73’LÜK ZAM HESAPLARDA: SGK 4A, 4B, 4C Temmuz 2024 maaş takvimi açıklandı!