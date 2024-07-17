Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu: 1999, 2002, 2008 SGK girişliler için torba yasa...

KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞACAK MI?

Kademeli emeklilik uygulamasının ne zaman yürürlüğe gireceği, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mevcut durumda, bu talebin kısa vadede kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak orta vadede bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu düzenleme, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecektir.