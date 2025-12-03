Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği 2025 Aralık ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Kiracılar ve ev sahipleri, açıklanacak yeni zam oranına göre kira bedellerini güncelleyebilecek. Kira zammı hesaplamaları, mevcut kira bedeli ve belirlenen zam oranına göre yapılacak ve yeni kira bedelleri buna göre belirlenecek. Peki 2025 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE- TÜFE'ye göre ev ve işyerleri için kira zammı nasıl hesaplanır? İşte Aralık ayı kira artış oranı açıklanma tarihi!

Aralık ayı kira zammı 2026 TÜFE artış oranı mülk sahipleri ve kiracılar tarafından beklentilerle takip ediliyor. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da kesinleşiyor.

2025 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANMA TARİHİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile Aralık dönemi kira zam oranı netleşecek. Resmî bilgilere göre, 2025 Aralık ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü ilan edilecek.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025

Kasım 2025 için kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı TÜİK tarafından %37,15 olarak açıklandı. Bu oran doğrultusunda, kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar, kiralarına maksimum %37,15 oranında artış uygulayabilecek.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Mevcut kira bedeli üzerinden zam hesaplaması aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

Mevcut Kira Bedeli Kira Zam Oranı Zam Tutarı Yeni Kira Bedeli 15.000 TL %37,15 5.572,5 TL 20.572,5 TL 2025 Aralık kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 kira artış oranı, TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklanacak.

5 /6 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? Kira zammı, mevcut kira bedeli ile TÜFE üzerinden belirlenen kira zam oranının çarpılmasıyla hesaplanır. Örnek: 15.000 TL kira + %37,15 zam = 20.572,5 TL.