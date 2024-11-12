KPSS LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS lisans 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girilir?

KPSS lisans taban puanları, üniversite mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için geçmesi gereken önemli bir eşiktir. Her yıl yapılan KPSS lisans sınavı sonucunda belirlenen bu puanlar, adayların atama şanslarını doğrudan etkiler. KPSS atama puanları, kadroya göre değişiklik gösterir ve adayların tercih ettikleri pozisyona yerleşebilmeleri için bu puanın üzerinde bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans düzeyi KPSS atama puanları ise özellikle üniversite mezunlarının en çok merak ettiği konulardan biridir. Peki, KPSS lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kuruma girilebilir?