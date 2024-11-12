KPSS LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS lisans 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girilir?

KPSS lisans taban puanları, KPSS atama puanları ve lisans düz memur atama puanları, adayların yerleştirme sürecinde sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Lisans düzeyinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar, kamu kurumlarına atanabilmek için belirlenen taban puanları öğrenmekte fayda buluyor. Her yıl değişkenlik gösteren KPSS taban puanları, kadro sayısına ve aday yoğunluğuna bağlı olarak belirleniyor. Atama puanlarını ve lisans düz memur kadrolarının puanlarını takip eden adaylar, kendi puanlarına uygun kontenjanları değerlendirerek tercih yapabilir. Peki, KPSS lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir? İşte güncel lisans taban puan ve ÖSYM duyuruları ile tercih kılavuzu detayları.
KPSS lisans taban puanları, üniversite mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için geçmesi gereken önemli bir eşiktir. Her yıl yapılan KPSS lisans sınavı sonucunda belirlenen bu puanlar, adayların atama şanslarını doğrudan etkiler. KPSS atama puanları, kadroya göre değişiklik gösterir ve adayların tercih ettikleri pozisyona yerleşebilmeleri için bu puanın üzerinde bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans düzeyi KPSS atama puanları ise özellikle üniversite mezunlarının en çok merak ettiği konulardan biridir. Peki, KPSS lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kuruma girilebilir?
KPSS LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
KPSS lisans atama puanları yıllara göre, açılan kadrolara ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Son olarak 2024 yılında yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan taban puanlara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS 2024 sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.
Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
KPSS 2024 sınavına ortaöğretim veya ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez. 2022-KPSS’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinden giren adayların 2024-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.
KPSS A VE B GRUBU KADRO NE ANLAMA GELİYOR?
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.