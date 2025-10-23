Küresel devlerden altın uyarısı geldi: Altın fiyatları yükselecek mi? İşte Ons altın için dikkat çeken tahmin

'Yatırımcılar altını tahvillerin yerine tercih edebilir'

Rapora göre, bankacılık dışı yatırımcıların portföylerinde altına ayırdığı pay şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6’sı seviyesinde. Eğer yatırımcılar altını tahviller yerine tercih etmeye devam ederse, bu oranın yüzde 4,6’ya kadar yükselebileceği öngörülüyor. JPMorgan’a göre, bu artış altın fiyatlarının da yaklaşık iki katına çıkmasına neden olabilir.