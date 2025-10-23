Küresel devlerden altın uyarısı geldi: Altın fiyatları yükselecek mi? İşte Ons altın için dikkat çeken tahmin

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, altın fiyatlarının önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 110 artabileceğini öngörüyor. Bankaya göre, yatırımcıların hisse senetlerine karşı güvenli liman arayışı ve altına yönelen güçlü talep, fiyatları iki katına çıkarabilir. Goldman Sachs ise 2026 sonu için ons altın hedefini 4.900 dolar seviyesinde koruyor. İşte dev bankaların güncel altın tahminleri ve detaylar...
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JPMorgan, altın fiyatlarının önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 110 artabileceğini öngörüyor. Banka, yatırımcıların hisse senetlerine karşı güvenli liman arayışının altına olan talebi artıracağını belirtti.
Altına talep patlaması bekleniyor
JPMorgan stratejistleri, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün perakende yatırımcı kaynaklı olmadığını, vadeli işlemlerde kâr realizasyonu yapan algoritmik fonlardan kaynaklandığını ifade etti. Buna rağmen, yatırımcı ilgisinin kısa vadeli “momentum” değil, uzun vadeli stratejik çeşitlendirme amacıyla altına yöneldiği vurgulandı.
'Yatırımcılar altını tahvillerin yerine tercih edebilir'
Rapora göre, bankacılık dışı yatırımcıların portföylerinde altına ayırdığı pay şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6’sı seviyesinde. Eğer yatırımcılar altını tahviller yerine tercih etmeye devam ederse, bu oranın yüzde 4,6’ya kadar yükselebileceği öngörülüyor. JPMorgan’a göre, bu artış altın fiyatlarının da yaklaşık iki katına çıkmasına neden olabilir.
Hisse senetleri zirveye, altın güvenli limana
Stratejistler, önümüzdeki üç yılda hisse senetleri, tahviller ve nakit varlıkların toplamda 7 trilyon dolar büyüyeceğini tahmin ediyor. Hisse senedi paylarının ise dot-com balonu dönemi zirvesi olan yüzde 54,6’ya ulaşabileceği belirtiliyor. Bu durum, yatırımcıların portföylerinde risk dengelemesi yapma isteğini artırarak altın talebini güçlendirebilir.
Goldman Sachs da altında yükseliş bekliyor
JPMorgan’ın tahminini destekleyen bir diğer kurum da Goldman Sachs oldu. Banka, 2026 sonu için ons altın fiyat hedefini 4.900 dolar olarak koruyor. Goldman Sachs’a göre, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların artan altın talebi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmayı sürdürecek.