2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, Aralık ayı burs ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Burs ödemelerinin yapılacağı tarihler ve toplu ödeme durumu, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Aralık ayı KYK burs kredi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte 2024 Aralık ayı KYK kredi ve burs ödeme tarihleri...
KYK burs ödemeleri başladı. Henüz KYK bursu banka hesabına yatmayan öğrenciler merakla araştırıyor. KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi bankaya yatıyor? İşte KYK burs ve kredilerinin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme tarihleri...
KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim tarihinde başlatılmıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını gerçekleştirmişti. e-devlet üzerinden alınan başvurular 13 Ekim’e kadar devam etmişti. Peki, Aralık ayında KYK ödemeleri ne zaman yatacak?
KYK ARALIK AYI BURS KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ödenen burs/krediler, ilk defa burs/kredi alacak öğrencilerin hesaplarına Kasım ayında 18-22 tarihleri arasında yatırıldı. Aralık ayında da bu tarihlerde ödenmesi gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ AYLIK NE KADAR, KAÇ TL?
2024 yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti. Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti. 2024 yılının sonuna kadar bu ücret ödenmeye devam edecek. 2025 yılında ise yeni ücretler belirlenecek. 2025 yılından itibaren geçerli olacak yeni aylık ücretler önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Şimdilik ödemeler ön lisans ve lisansta 2 bin lira olarak ödenmeye devam edecek.
HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Bu nedene burs alan öğrencilere kredi, kredi alan öğrencilere de burs ödemesi yapılamaz.
KYK BURS VE KREDİLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecekler.