KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ AYLIK NE KADAR, KAÇ TL?





2024 yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti. Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti. 2024 yılının sonuna kadar bu ücret ödenmeye devam edecek. 2025 yılında ise yeni ücretler belirlenecek. 2025 yılından itibaren geçerli olacak yeni aylık ücretler önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Şimdilik ödemeler ön lisans ve lisansta 2 bin lira olarak ödenmeye devam edecek.