MEB ortak yazılı sınav soruları cevapları nasıl görüntülenir? 1.dönem 1.ortak sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasına dair açıklama yaptı. Bu açıklamada 1. dönem 1. yazılı sınavların tarihleri duyuruldu. Peki ülke geneli ortak yazılı sınav ne zaman? 1. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav soru ve cevapları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarının tarihlerini açıklamıştı. Buna göre, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar 6 Kasım tarihinde tamamlanacak. 7. sınıf Türkçe dersi sınavları 4 Kasım 2025'te tamamlandı, 8. sınıf Türkçe dersinin ortak sınavları ise 5 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleşti. 9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavı ise bugün gerçekleştirildi.

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçların ne zaman açıklanacağı belli olmamakla birlikte, ortak yazılı sınavların sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecektir.

ORTAK YAZILI SINAV SORULARI CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları erişime açıldı. Öğrenciler, sınavda verdikleri yanıtları kontrol etmek ve doğru cevapları öğrenmek için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (ÖDSGM) resmi internet sitesi üzerinden sorulara ulaşabiliyor.

ONLİNE OLARAK PAYLAŞILDI

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, öğrenciler sınıf ve ders düzeyine göre hazırlanan kitapçıklara “https://odsgm.meb.gov.tr” adresinden ulaşabilecek. 

Site üzerinde yer alan "Ortak Yazılı Sınavlar" bölümünden dönem, sınıf ve ders seçimi yapılarak ilgili soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF formatında indirilebiliyor.

