MEB ortak sınav tarihleri açıklandı: 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf yazılı sınavında hangi konularda sorular çıkacak?

15:358/10/2025, Çarşamba
<p>MEB ortak sınav tarihi ve sınav konuları</p>
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınav tarihleri açıklandı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında toplam 10 ortak yazılı sınav düzenlenecek. 1. dönem 1. ortak yazılı sınavları 4-5 ve 6 Kasım tarihlerinde uygulanacak. Peki MEB ortak yazılı sınavında hangi konularda sorular çıkacak? İşte 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ortak sınav soru dağılımı tablosu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav tarihlerini belirledi. 1. dönem 1. ortak yazılı sınavları kasım ayında yapılacak. Bakanlık, 2025-2026 1. dönem için konu soru dağılım tablolarını da yayımladı. Ülke genelinde yapılan ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu kısa cevaplı 7 soru soruluyor. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf yazılı sınavında hangi konularda sorular çıkacak?

MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri:

7. sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025

8. sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025

9. sınıf Matematik: 6 Kasım 2025

MEB 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri:

6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026

6. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026

8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026

10. sınıf Matematik: 9 Nisan 2026

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026

2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri:

7. sınıf Matematik: 2 Haziran 2026

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026

