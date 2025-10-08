Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav tarihlerini belirledi. 1. dönem 1. ortak yazılı sınavları kasım ayında yapılacak. Bakanlık, 2025-2026 1. dönem için konu soru dağılım tablolarını da yayımladı. Ülke genelinde yapılan ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu kısa cevaplı 7 soru soruluyor. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf yazılı sınavında hangi konularda sorular çıkacak?