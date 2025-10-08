Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınav tarihleri açıklandı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında toplam 10 ortak yazılı sınav düzenlenecek. 1. dönem 1. ortak yazılı sınavları 4-5 ve 6 Kasım tarihlerinde uygulanacak. Peki MEB ortak yazılı sınavında hangi konularda sorular çıkacak? İşte 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ortak sınav soru dağılımı tablosu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav tarihlerini belirledi. 1. dönem 1. ortak yazılı sınavları kasım ayında yapılacak. Bakanlık, 2025-2026 1. dönem için konu soru dağılım tablolarını da yayımladı. Ülke genelinde yapılan ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu kısa cevaplı 7 soru soruluyor. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf yazılı sınavında hangi konularda sorular çıkacak?
MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
MEB 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri:
7. sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025
8. sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025
9. sınıf Matematik: 6 Kasım 2025
MEB 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri:
6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026
6. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
10. sınıf Matematik: 9 Nisan 2026
10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026
2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri:
7. sınıf Matematik: 2 Haziran 2026
9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026