Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda özür grubu atama başvuruları bugün alınmaya başlıyor. Öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Peki Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılacak? MEB mazerete bağlı il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Öğretmenlerin uzun süredir beklediği özür grubu atama takvimi netleşti.
Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı?
Kılavuza göre, öğretmen özür grubu atama başvuruları 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında, mazereti bulunan öğretmenler, MEBBİS üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.
Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak. Yer değiştirme başvuruları, eş durumu, sağlık durumu, can güvenliği gibi çeşitli mazeretlere dayalı olarak yapılabilecek. Kılavuzda, başvuru şartları, gerekli belgeler ve yer değiştirme süreciyle ilgili tüm detaylar yer alıyor.
ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırılacak eğitim kurumu müdürlüklerince mazerete esas belgeler üzerinde yer alan imza, onay, karekod, barkod vb. dâhil olmak üzere belgelerin tamamı okunaklı olacak şekilde başvuru sistemine yüklenecek.
Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun bir örneğini göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracak. Uygun olmayan başvuruları ise gerekçesiyle birlikte reddedecek.
Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.
MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MAZERET DURUMLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
B.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşi;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşinin görev yaptığı ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin iş yeri değişikliği kararı verilenler ile mülki idare makamınca bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağı yönünde görüş bildirilenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklar hakkında;
8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre mahkemelerce verilen iş yeri değişikliği kararı veya kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağına dair Kaymakamlık Oluru alınması gerekmektedir.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETA BAĞLI ATAMALARI NASIL YAPILACAK?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Atama sonuçları, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ayrılma işlemleri, 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.