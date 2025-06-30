Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin iş yeri değişikliği kararı verilenler ile mülki idare makamınca bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağı yönünde görüş bildirilenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklar hakkında;

8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre mahkemelerce verilen iş yeri değişikliği kararı veya kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağına dair Kaymakamlık Oluru alınması gerekmektedir.