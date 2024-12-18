Samsung, One UI 7 beta programını 16 Aralık 2024 itibarıyla belirli cihazlar için kullanıma sundu. Bu beta sürümü, Android 15 tabanlı olup, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve yenilikçi tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. İkincisi 23 Aralık'ta, üçüncüsü yani son beta sürümü ise 30 Aralık’ta yayınlanacak.