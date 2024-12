One UI 7 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu. Samsung, One UI 7 Beta güncellemeleri için desteklenecek Galaxy modellerini resmi olarak duyurdu. Teknoloji devi, yayınladığı yeni güncelleme takvimi ile birlikte Android 15 tabanlı One UI 7'nin Galaxy telefonlara ne zaman geleceğini resmen açıkladı. İşte One UI 7 Beta güncellemesi alacak Galaxy modelleri.

1 /8 Samsung, One UI 7 Beta güncellemesi için yeni bir takvim yayınladı. One UI 7 Beta güncellemesi alacak Galaxy modelleri belli oldu. Güncelleme, yenilenen arayüz tasarımı, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve daha hızlı performans sunmayı hedefliyor.

2 /8 Samsung, One UI 7 beta programını 16 Aralık 2024 itibarıyla belirli cihazlar için kullanıma sundu. Bu beta sürümü, Android 15 tabanlı olup, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve yenilikçi tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. İkincisi 23 Aralık'ta, üçüncüsü yani son beta sürümü ise 30 Aralık’ta yayınlanacak.

3 /8 İlk One UI 7.0 güncelleme alacak telefonlar Beta programının yaklaşık iki ay sürmesi ve kararlı sürümün Şubat 2025'te Galaxy S25 serisiyle birlikte yayınlanması planlanıyor. İlk One UI 7.0 Beta Programına Katılabilecek Cihazlar:

4 /8 Galaxy S24 Galaxy S23 Galaxy S22 Galaxy S21

5 /8 Galaxy Z Fold 6 & Flip 6 Galaxy Z Fold 5 & Flip 5 Galaxy Z Fold 4 & Flip 4

6 /8 Galaxy A55 Galaxy A54 Galaxy A35

7 /8 One UI Beta Programına Nasıl Katılabilirsiniz? Samsung Members uygulamasını Galaxy Store veya Google Play Store'dan indirin. Samsung hesabınızla giriş yapın. Uygulama içinde " Duyurular " bölümünde One UI Beta Programı Kaydı seçeneğini bulun ve kayıt olun.