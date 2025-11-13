Yeni Şafak
ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman?

14:4713/11/2025, Perşembe
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3), 23 Kasım'da düzenlenecek. ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ÖSYM AİS ile 2025 ALES/3 sınav giriş yerleri öğrenme ekranı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025 ALES/3) girecek adayların merakla beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. 2025 ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. İşte, 2025 ALES giriş belgesi alma ekranı.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

2025 ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.’’

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ALES/3 sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.

ALES/3 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 ALES/3 NE ZAMAN, SINAV KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

#ÖSYM
#ALES
#ales sınav giriş belgesi
