"Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 2024 yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atanma kurası başvuru süreci sona erdi. Başvurularını tamamlayan sağlık görevlileri, Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi açıklandı mı?

1 / 6 "Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 2024 yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atanma kurası başvuru süreci sona erdi. Başvurularını tamamlayan sağlık görevlileri, Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini merak ediyor.

2 / 6 Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası duyurusunu yayımladı. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak olanlar işlemlerini Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 26 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihileri arasında alındı.

3 / 6 Takvimde Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihine de yer verildi. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları temmuz ayının son haftası ilan edilecek.

4 / 6 ATAMA KURASI TARİHİ Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

5 / 6 İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ GÜNÜ VE SAATİ 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26 Temmuz 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek.