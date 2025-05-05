Sağlık Bakanlığı işçi alımı birden fazla başvuru yapabilir mi?

Her aday sadece bir şehir ve bir meslek dalı için başvuru yapma hakkına sahip. Birden fazla başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuru başlangıç ​​tarihleri ​​aynı olan, aynı kamu kurumu ve boyutlarının ilanlarından sadece birinin başvurusu kabul edilir. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.