Sağlık Bakanlığına temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek personeli ve aşçı ünvanlarında işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı birden fazla başvuru yapabilir mi? Sürekli işçi alımı için sadece bir kadroya mı başvurulacak? Temizlik görevlisine başvuran klinik destek ve güvenlik görevlisi için başvuruda bulunur mu? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı, özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden erişime açıldı. Hastanelere sürekli işçi alımı başvuruları 5-9 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı birden fazla başvuru yapabilir mi?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı birden fazla başvuru yapabilir mi?
Her aday sadece bir şehir ve bir meslek dalı için başvuru yapma hakkına sahip. Birden fazla başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurumu ve boyutlarının ilanlarından sadece birinin başvurusu kabul edilir. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak?
Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan giriş yaparak “ İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.
Alternatif olarak işçi alımı müracaatları Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı e Devlet üzerinden yapılır mı?
Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle ilanlara başvuru yapılabilir. Yeni üye olmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantı üzerinden sisteme giriş yaparak T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, cep telefonu ile yeni üyelik oluşturabilirler.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi kadrolara ve hangi illerde olacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI BELLİ OLDU
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.