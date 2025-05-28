Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik (online) olarak tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da noter huzurunda canlı olarak gerçekleşti. Kura, 27 Mayıs 2025 tarihinde Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzurum kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.