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Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzurum kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzurum kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

09:3128/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzurum kura sonuçları</p>
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzurum kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında 81 ilde yaptığı 3.658 sürekli işçi alımı için Erzurum’da da alım yapıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilişleri 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda canlı olarak yapıldı. Kurada kazanan adaylar, belge işlemlerini tamamladıktan sonra görevlerine başlayacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzurum kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik (online) olarak tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da noter huzurunda canlı olarak gerçekleşti. Kura, 27 Mayıs 2025 tarihinde Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzurum kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

#Sağlık Bakanlığı
#işçi alımı
#Erzurum kura sonuçları
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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Samsun işçi alımı asil ve yedek isim listesi