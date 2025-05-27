Sağlık Bakanlığı Mardin sürekli işçi alımı asil ve yedek isim listesi belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yaptığı 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında Mardin için de alımlar yapıldı. Mardin sürekli işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:00'da başlamış ve aynı gün saat 18:00'da tamamlandı. Kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi de belli oldu.

1 /11 Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere yaptığı 3.658 sürekli işçi alımının kura çekimi yapıldı. Kura çekilişi sonrası Mardin sürekli işçi alımı asil ve yedek isim listesi belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı Mardin temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi alımı kurası sonuçları isim listesi.

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