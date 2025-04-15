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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları hangi kanalda? Yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları hangi kanalda? Yarı finalistler belli oluyor

18:2515/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında bu akşam iki karşılaşma oynanacak. Aston Villa-Paris Saint Germain (PSG) ile Borussia Dortmund-Barcelona maçları saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmaların ardından yarı finale çıkan takımların belli olacağı heyecan dolu gecede maçların hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu. Aston Villa-Paris Saint Germain (PSG) ve Borussia Dortmund-Barcelona karşılaşmasının yayın bilgileri ve Şampiyonlar Ligi maçlarından son gelişmeler sayfamızda.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Bu akşam oynanacak iki mücadele ve yarınki karşılaşmalar ardından yarı finalistler netleşecek. Gecenin programında ise Aston Villa-Paris Saint Germain (PSG) ve Borussia Dortmund-Barcelona maçları oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte Aston Villa-Paris Saint Germain (PSG) ile Borussia Dortmund-Barcelona maçlarının yayın bilgileri.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI HANGİ KANALDA?


UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final rövanş turunda, 15-17 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının çeyrek final rövanş turu aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.


UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 15-17 Nisan canlı yayın maç programı şöyle:


UEFA Şampiyonlar Ligi

15 Nisan Salı

22.00 Aston Villa - PSG: TRT Spor

22.00 Borussia Dortmund - Barcelona: tabii Spor

16 Nisan Çarşamba

22.00 Inter - Bayern Münih: TRT 1

22.00 Real Madrid - Arsenal: tabii Spor

UEFA Avrupa Ligi

17 Nisan Perşembe

22.00 E. Frankfurt - Tottenham: TRT 1

22.00 Manchester United - Lyon: tabii Spor 1

22.00 Atletic Bilbao - Rangers: tabii Spor 2

22.00 Lazio - Bodo/Glimt: tabii Spor 3

UEFA Konferans Ligi

17 Nisan Perşembe

19.45 Fiorentina - Celje: TRT 1

19.45 J. Bialystok - Real Betis: tabii Spor

22.00 Chelsea - Legia Varşova: tabii Spor 4

22.00 Rapid Wien - Djurgarden: tabii Spor 5

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, 15 ve 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını yarı finale yazdıracak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:


15 Nisan Salı:

22.00 Aston Villa - Paris Saint-Germain: 1-3

22.00 Borussia Dortmund - Barcelona: 0-4



16 Nisan Çarşamba

22.00 Real Madrid - Arsenal: 0-3

22.00 Inter - Bayern Münih: 2-1

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