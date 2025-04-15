Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Bu akşam oynanacak iki mücadele ve yarınki karşılaşmalar ardından yarı finalistler netleşecek. Gecenin programında ise Aston Villa-Paris Saint Germain (PSG) ve Borussia Dortmund-Barcelona maçları oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte Aston Villa-Paris Saint Germain (PSG) ile Borussia Dortmund-Barcelona maçlarının yayın bilgileri.