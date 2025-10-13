Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES), uygulamaya konulduğunu duyurdu. Sistemin amacı güvenliği artırmak ve seyahati daha rahat hale getirmek. Sistem tam kapasiteye ulaşana kadar, pasaportlar damgalanmaya devam edecek. Peki Schengen bölgesi Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi nedir, seyahat edecekleri nasıl bir değişiklik bekliyor, neler yapılmalı? İşte merak edilen tüm detaylar.
Schengen Bölgesi'ne giriş-çıkışları dijitalleştirecek sistemin uygulanmasına başladı. AB ülkeleri, yarından itibaren Schengen Bölgesi'ne seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarını damgalamak yerine giriş ve çıkış bilgileri, pasaport verileri, parmak izleri ve yüz görüntülerini dijital kaydedecek.
Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi nedir?
Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES), AB vatandaşı olmayan kişilerin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarında biyometrik verilerini toplayacak. Bu bölge, Güney Kıbrıs ve İrlanda hariç tüm AB ülkeleri ile İsviçre, İzlanda ve Norveç’i kapsıyor. Ziyaretçiler, tıpkı ABD’ye girişte olduğu gibi, AB’ye girerken ve çıkarken parmak izi verecek.
Bu uygulama, yasa dışı sınır geçişlerini azaltmayı ve ziyaretçilerin izin verilen süreden fazla kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. AB vatandaşı olmayan kişiler, Schengen bölgesinde her 180 günün yalnızca 90 gününü geçirebiliyor.
Schengen bölgesi Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi nasıl işleyecek?
Bu sürenin sonunda EES, tüm sınır geçiş noktalarında tam olarak devreye alınacak ve pasaport damgalama sistemi, sistemdeki elektronik kayıtlarla değiştirilecek. Bu işlem, ilk girişte ve ilk çıkışta yapılacak, sonraki seferlerde hızlı doğrulama yeterli olacak.
Sistem, sınır geçişleri hakkında güvenilir veriler sağlayacak, süresi geçenleri, belge ve kimlik sahtekarlığı vakalarını sistematik tespit edecek. Yeni sistemle Schengen Bölgesi'ne düzensiz girişlerin kontrolü ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.
Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi her ülkede mi devreye alındı?
Yoğunluk yaşanmaması için uygulama aşamalı olarak devreye alınacak. Her üye ülke, sistemi nerede ve nasıl uygulayacağına kendisi karar verecek. AB Komisyonu, ülkelerin 12 Ekim’den itibaren en az bir sınır noktasında sistemi aktif hale getirmesini şart koştu.
30 gün içinde yolcuların yüzde 10’unun, 90 gün içinde yüzde 35’inin, 150 gün içinde yüzde 50’sinin, 180 gün sonunda (9 Nisan 2026) ise tüm yolcuların sisteme kaydedilmiş olması gerekiyor. Sistem deniz, kara ve hava yollarındaki geçiş noktalarında aşamalı olarak yaygınlaştırılacak.
Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi ile hangi veriler toplanacak?
- Parmak izleri ve yüz fotoğrafı,
- Pasaport bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi),
- Schengen’e giriş-çıkış tarihleri ve yerleri,
- Varsa reddedilen giriş kayıtları,
- Kalınacak yer ve seyahat bütçesi bilgileri.
Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi ile pasaport damgaları kalkıyor mu?
Sistem tam kapasiteye ulaşana kadar, pasaportlar damgalanmaya devam edecek. Bu geçiş süreci altı ay sürecek. Sistemin tamamen aktif olmasıyla birlikte, 9 Nisan 2026 itibarıyla pasaport damgalama uygulaması sona erecek.
Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi bilgileri ne kadar, kaç yıl geçerli olacak?
Bilgiler üç yıl boyunca sistemde saklanacak. Bu süre içinde yeniden seyahat edilirse bilgiler otomatik yenilenecek. Ancak üç yıl boyunca AB’ye seyahat edilmezse, sonraki girişte yeniden kayıt yapılması gerekecek. Verilerin korunmasına ilişkin katı gizlilik kuralları uygulanacak.