Schengen bölgesi Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi nasıl işleyecek?

Bu sürenin sonunda EES, tüm sınır geçiş noktalarında tam olarak devreye alınacak ve pasaport damgalama sistemi, sistemdeki elektronik kayıtlarla değiştirilecek. Bu işlem, ilk girişte ve ilk çıkışta yapılacak, sonraki seferlerde hızlı doğrulama yeterli olacak.

Sistem, sınır geçişleri hakkında güvenilir veriler sağlayacak, süresi geçenleri, belge ve kimlik sahtekarlığı vakalarını sistematik tespit edecek. Yeni sistemle Schengen Bölgesi'ne düzensiz girişlerin kontrolü ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.