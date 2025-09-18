Bursa’da yaşayan vatandaşlar için önemli uyarı geldi. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintilerin, altyapı yenileme ve şebeke güçlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği açıklandı. Peki, 18 Eylül’de Bursa’da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek? Su kesintisi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte BUSKİ’nin 18 Eylül su kesintisi programı.

İNEGÖL CERRAH Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 15:00 Kesim Tarihi: 18/09/2025 09:00 Açıklama: İnegöl ilçesi cerrah mah anahat arızası sebebiyle 09.00 ile 15.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

NİLÜFER GÜMÜŞTEPE Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 13:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 15:00 Kesim Tarihi: 18/09/2025 13:00 Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C2_B24 Alt Bölgesinde Bulunan, Gümüştepe Mahallesi 873.Sokak Ve Civarı, "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 13:00 ile 15:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ DEMİRTAŞ BARBAROS Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 12:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 23:59 Kesim Tarihi: 18/09/2025 12:00 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ C4_GEÇ Alt bölgesinde Bulunan Demirtaş Barbaros Mahallesi ve Civarı "KIRAN TEPE POMPA DEĞİŞİMİ ARIZA SEBEBİ" Çalışmaları Nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 23:59 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ DEMİRTAŞ SAKARYA Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 12:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 23:59 Kesim Tarihi: 18/09/2025 12:00 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ C4_GEÇ Alt bölgesinde Bulunan Demirtaş Sakarya Mahallesi ve Civarı "KIRAN TEPE POMPA DEĞİŞİMİ ARIZA SEBEBİ" Çalışmaları Nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 23:59 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ HAMİTLER Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 14:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 16:00 Kesim Tarihi: 18/09/2025 14:00 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_ B44 _alt Bölgesinde Bulunan Hamitler Mahallesi Haymana sokak Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 14:00 ile 16:00 Saatleri Arasında SU Kesintisi Yapılacaktır.



OSMANGAZİ KÜÇÜKBALIKLI Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 12:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 15:00 Kesim Tarihi: 18/09/2025 12:00 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D16 Alt Bölgesinde Bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 15:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ KÜKÜRTLÜ Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 11:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 13:00 Kesim Tarihi: 18/09/2025 11:00 Açıklama: Osmangazi İlçesi C3_D01 Alt Bölgesinde Bulunan, Kükürtlü Mahallesi Belde Cadde Ve Civarı ''Arıza'' Çalışması Nedeniyle 19.09.2025 Tarihinde 11:00 ile 13:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ '' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.