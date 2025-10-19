Yeni Şafak
BUSKİ su kesintisi! 19 Ekim Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

09:1219/10/2025, Pazar
BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su kesintilerini duyurdu. Uygulanacak kesintilerin 12 saati bulması bekleniyor Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Yıldırım ve birçok ilçede su kesintileri yaşanacaktır. BUSKİ, belirlenen saatlerde şehir genelinde su kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin bazı merkezi bölgelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar, özellikle kesintilerin süresi ve suların geri verileceği saati merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, şebeke ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin 12 saati bulması bekleniyor. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır.

