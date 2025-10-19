Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin bazı merkezi bölgelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar, özellikle kesintilerin süresi ve suların geri verileceği saati merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, şebeke ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin 12 saati bulması bekleniyor. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır.