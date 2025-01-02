Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 195 daimi sürekli işçi alımı yapılacak. TCDD işçi alımları başladı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İşte TCDD sürekli işçi alımı başvuru tarihi, şartları, alımı yapılacak iller, kadro ve branş dağılımı.
Devlet Demiryolları Taşımacılık işçi alımı yapacak. Konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. TCDD sürekli işçi alımı başvurular İŞKur üzerinden gerçekleştirilecek. İşte TCDD işçi alımları başvuru tarihi, şartları ve kadro ve branş dağılımı.
TCDD işçi alımları başvurusu ne zaman?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları sürekli işçi alımı için başvurular 31 Aralık itibariyle alınmaya başlandı. TCDD işçi alımı son başvuru tarihi ise 6 Ocak.
TCDD sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımı
Lokomotif Tamircisi
Motor Tamircisi
Elektronik İşçisi
Kaynakçı
Vagon İmal ve Tamircisi
Elektrikçi
Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü
Tren Teşkil İşçisi
TCDD işçi alımları başvuru şartları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü işçi alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:
Adli Sicil Durumu: Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya veya devlet sırlarına karşı suçlardan mahkûm olmamak.
Disiplin Durumu: Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin nedeniyle ihraç edilmemiş olmak.
Sosyal Güvence: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Yaş Şartı: İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak. Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
İkamet Şartı: Başvurular, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki (tarihçeli) adreslerine göre değerlendirilecektir.
Eğitim Durumu: Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. İşe alınan işçiler 4 aylık deneme süresine tabi tutulacak. Bu süre zarfında başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
Gece vardiyası dahil olmak üzere her türlü vardiyalı çalışma düzenine uygun olmak.
Görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve ağır işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek.
Başvuru yapan işçi adayları, belirtilen tarihler arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başvuruları gerçekleştirebilir.
TCDD sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımı