Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. İşe alınan işçiler 4 aylık deneme süresine tabi tutulacak. Bu süre zarfında başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Gece vardiyası dahil olmak üzere her türlü vardiyalı çalışma düzenine uygun olmak.

Görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve ağır işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek.

Başvuru yapan işçi adayları, belirtilen tarihler arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başvuruları gerçekleştirebilir.