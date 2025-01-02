Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TCDD işçi alımı yapacak! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor

TCDD işçi alımı yapacak! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor

15:162/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>TCDD sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı</p>
TCDD sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 195 daimi sürekli işçi alımı yapılacak. TCDD işçi alımları başladı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İşte TCDD sürekli işçi alımı başvuru tarihi, şartları, alımı yapılacak iller, kadro ve branş dağılımı.

Devlet Demiryolları Taşımacılık işçi alımı yapacak. Konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. TCDD sürekli işçi alımı başvurular İŞKur üzerinden gerçekleştirilecek. İşte TCDD işçi alımları başvuru tarihi, şartları ve kadro ve branş dağılımı.

TCDD işçi alımları başvurusu ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları sürekli işçi alımı için başvurular 31 Aralık itibariyle alınmaya başlandı. TCDD işçi alımı son başvuru tarihi ise 6 Ocak.

TCDD sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımı

Lokomotif Tamircisi

Motor Tamircisi

Elektronik İşçisi

Kaynakçı

Vagon İmal ve Tamircisi

Elektrikçi

Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü

Tren Teşkil İşçisi

TCDD işçi alımları başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü işçi alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

Adli Sicil Durumu: Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya veya devlet sırlarına karşı suçlardan mahkûm olmamak.

Disiplin Durumu: Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin nedeniyle ihraç edilmemiş olmak.

Sosyal Güvence: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Yaş Şartı: İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak. Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.

İkamet Şartı: Başvurular, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki (tarihçeli) adreslerine göre değerlendirilecektir.

Eğitim Durumu: Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. İşe alınan işçiler 4 aylık deneme süresine tabi tutulacak. Bu süre zarfında başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Gece vardiyası dahil olmak üzere her türlü vardiyalı çalışma düzenine uygun olmak.

Görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve ağır işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek.

Başvuru yapan işçi adayları, belirtilen tarihler arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başvuruları gerçekleştirebilir.

TCDD işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı

 TCDD sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımı

#TCDD
#TCDD sürekli işçi alımı
#İŞKUR

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrupa’ya vizesiz seyahat edilecek ülke sayısı 29’a yükseldi: Schengen bölgesine Bulgaristan ve Romanya dahil oldu