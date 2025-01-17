T10X ELEKTRİKLİ ARAÇ VE SUV SEGMENTİNİN LİREDİ OLDU









Togg'un T10X modeli, 2024'te elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 adetlik satış ve yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.





Togg'dan yapılan açıklamaya göre, T10X, 30 bin 93 adetlik satış rakamıyla 2024'ü elektrikli otomobil pazarının ve tüm kategorilerde SUV segmentinin lideri olarak tamamladı.





Togg T10X, 2024'te elektrikli otomobil pazarında yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.











