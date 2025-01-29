TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müstakil ve müşterek arsa tahsisleri planlanmakta. Bu proje ile Gazipaşa'da 90 müstakil ve 100 müşterek arsa hak sahibine tahsis edilecek. Peki Antalya Gazipaşa Arsa asil hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek?
"İlk Evim Arsa Projesi", Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, vatandaşların kendi evlerini inşa edebilmeleri için arsa tahsisi amacıyla başlatılan bir projedir. Bu proje kapsamında, hak sahiplerine müstakil ve müşterek arsalar tahsis edilmektedir. Antalya TOKİ ilk evim arsaların teslimleri, belirlenen tarihler çerçevesinde ilçelere göre yapılmakta.
Antalya’da TOKİ arsa asil hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek?
Arsa projesi kura sonucu ve sözleşme ve teslime yönelik süreci e-Devlet aracılığı ile “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)/İlk Evim Arsa Başvurusu/Tahsis ve Talep Toplama Projeleri Kura Sonucu Sorgulama” ekranından takip edebilirsiniz.
TOKİ arsa tahsis bedeli ödeme planı
Müstakil arsalar yaklaşık 350-500 metrekare büyüklüğündedir. Arsalar, 150 metrekare konut yapımına uygun olarak hak sahiplerine teslim edilmekte.
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
İLK EVİM ARSA PROJESİ ÖNGÖRÜLEN TAHSİS TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.