Özgün

TOKİ Erzurum Aziziye, Yakutiye 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi

11:11 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:09 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>TOKİ Erzurum Aziziye, Yakutiye 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları</p>
TOKİ Erzurum Aziziye, Yakutiye 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları

TOKİ Erzurum merkez konut belirleme sonuçları açıklandı. Kura sonrası TOKİ Aziziye ve Yakutiye'de 100 bin sosyal projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonrası hak sahiplerinin daire yerleri netleşmiş oldu. İşte Erzurum TOKİ Aziziye Yeşil Mahallesi ile Yakutiye Soğukçermik mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.

1/ 57

TOKİ Erzurum merkez konut belirleme kurası sonrası hak sahiplerinin daire yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Erzurum İli Aziziye İlçesi Yeşil Mahallesi 738 Konut Projesi kapsamında inşa edilen 667 konut, Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi 488 Konut projesi kapsamında inşa edilen 88 konut olmak üzere toplam 755 konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ Erzurum konut kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2/ 57

TOKİ Erzurum Aziziye ve Yakutiye konut belerleme kurası İki projede toplam 755 konut için çekildi. TOKİ Konut Belirleme Kurası kurumun YouTube hesabından canlı yayın ile tamamlandı. İşte Erzurum Aziziye ve Yakutiye TOKİ konut belerleme kura çekiliş sonuçları isim listesi:



3/ 57

İşte TOKİ Erzurum 2+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi:

4/ 57
5/ 57
6/ 57
7/ 57
8/ 57
9/ 57
10/ 57
11/ 57
12/ 57
13/ 57
14/ 57
15/ 57
16/ 57
17/ 57
18/ 57
19/ 57
20/ 57
21/ 57
22/ 57
23/ 57
24/ 57
25/ 57

İşte Erzurum 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi

26/ 57
27/ 57
28/ 57
29/ 57
30/ 57
31/ 57
32/ 57
33/ 57
34/ 57
35/ 57
36/ 57
37/ 57
38/ 57
39/ 57
40/ 57
41/ 57
42/ 57
43/ 57
44/ 57
45/ 57
46/ 57

TOKİ Erzurum konut belirleme kura çekilişi sonuçları

47/ 57

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 19 Ağustos – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

48/ 57

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

49/ 57

Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşi 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

50/ 57

Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019/Ocak 2020 ayı) son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

51/ 57

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 19 Ağustos – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yukarıda belirtilen Banka Şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.

52/ 57

Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.

53/ 57

Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.

54/ 57

TOKİ Erzurum 2+1 Konut Satış Fiyatları

55/ 57

TOKİ Erzurum 2+1 Konut Satış Fiyatları

56/ 57

TOKİ Erzurum 2+1 Konut Satış Fiyatları

57/ 57

TOKİ Erzurum 3+1 Konut Satış Fiyatları


TOKİ Erzurum 2+1 ve 3+1 Konut Satış Fiyatları İçin Tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Erzurum kura sonuçları
#Aziziye
#Yakutiye toki
20 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor