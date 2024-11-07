Gaziantep Araban Dumlupınar Mahallesi’nde 932 Konut Projesi’ nde yer alan 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 8 adet ve 3+1 nitelikli 298 adet olmak üzere toplamda 306 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Araban Dumlupınar Yeni Altıntaş Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Gaziantep Araban Dumlupınar Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. 932 Konut Projesi’ nde yer alan Gaziantep Araban Dumlupınar Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 8 adet ve 3+1 nitelikli 298 adet olmak üzere toplamda 306 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirildi. İşte Gaziantep Araban Dumlupınar Mahallesi TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 18 Kasım 2024 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 konut için 8 adet 3+1 konut için 100 adet belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 240 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2025 ayından itibaren başlatılacaktır. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 12 Kasım 2024, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 02 Aralık 2024, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 16 Aralık 2024 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir. Konutlar teslimli olarak satılmaktadır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.