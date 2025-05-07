Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için işçilere iki aşamada yapılacak zam oranları belli oldu. Söz konusu sözleşme, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Peki Tüpraş işçi zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç?
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş’ta, Petrol-İş Sendikası ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uzlaşıyla sonuçlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için işçilere iki aşamada yapılacak zam oranları belli oldu.
Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 2025 yılı zam oranı yüzde kaç oldu?
Sözleşme kapsamında yalnızca maaşlara değil, sosyal haklara da önemli oranda artış getirildi. 2025 yılında çeşitli sosyal yardım kalemlerine yüzde 45 ile yüzde 55 arasında zam yapılacağı bildirildi.
Takip eden yıllarda ise bu kalemlerin, yıllık enflasyon oranına (TÜFE) göre artırılarak ödeneceği belirtildi. Yapılan anlaşma, sadece 2025 yılını değil, önümüzdeki üç yılı da kapsıyor. Tüpraş ve Petrol-İş arasında imzalanan sözleşmenin detayları şu şekilde açıklandı: "2025 yılı: İlk 6 ay %35, ikinci 6 ay yüzde 24 zam, 2026 yılı: İlk 6 ay TÜFE + %4, ikinci 6 ay TÜFE oranında zam, 2027 yılı: İlk 6 ay TÜFE + %6, ikinci 6 ay TÜFE oranında zam."
Toplu İş Sözleşmesi hangi tarihleri arasında geçerli olacak?
Söz konusu sözleşme, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Anlaşma, Tüpraş çalışanlarının ücret ve sosyal haklarında önemli bir iyileşme sağlarken, iş barışının da korunmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin sanayi devi Tüpraş’ta çalışan binlerce işçi, önümüzdeki üç yıl boyunca maaş artışlarını önceden bilerek planlama yapabilecek. Petrol-İş Sendikası ise söz konusu sözleşmenin, emekçilerin refah seviyesini yükseltme adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.