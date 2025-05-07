Takip eden yıllarda ise bu kalemlerin, yıllık enflasyon oranına (TÜFE) göre artırılarak ödeneceği belirtildi. Yapılan anlaşma, sadece 2025 yılını değil, önümüzdeki üç yılı da kapsıyor. Tüpraş ve Petrol-İş arasında imzalanan sözleşmenin detayları şu şekilde açıklandı: "2025 yılı: İlk 6 ay %35, ikinci 6 ay yüzde 24 zam, 2026 yılı: İlk 6 ay TÜFE + %4, ikinci 6 ay TÜFE oranında zam, 2027 yılı: İlk 6 ay TÜFE + %6, ikinci 6 ay TÜFE oranında zam."