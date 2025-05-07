Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası anlaştı: TİS 2025 yılı zam oranı belli oldu

Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası anlaştı: TİS 2025 yılı zam oranı belli oldu

14:347/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Petrol-İş Sendikası Tüpraş işçi zammı</p>
Petrol-İş Sendikası Tüpraş işçi zammı

Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için işçilere iki aşamada yapılacak zam oranları belli oldu. Söz konusu sözleşme, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Peki Tüpraş işçi zammı ne kadar oldu, zam oranı yüzde kaç?

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş’ta, Petrol-İş Sendikası ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uzlaşıyla sonuçlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için işçilere iki aşamada yapılacak zam oranları belli oldu.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 2025 yılı zam oranı yüzde kaç oldu?

Sözleşme kapsamında yalnızca maaşlara değil, sosyal haklara da önemli oranda artış getirildi. 2025 yılında çeşitli sosyal yardım kalemlerine yüzde 45 ile yüzde 55 arasında zam yapılacağı bildirildi.

Takip eden yıllarda ise bu kalemlerin, yıllık enflasyon oranına (TÜFE) göre artırılarak ödeneceği belirtildi. Yapılan anlaşma, sadece 2025 yılını değil, önümüzdeki üç yılı da kapsıyor. Tüpraş ve Petrol-İş arasında imzalanan sözleşmenin detayları şu şekilde açıklandı: "2025 yılı: İlk 6 ay %35, ikinci 6 ay yüzde 24 zam, 2026 yılı: İlk 6 ay TÜFE + %4, ikinci 6 ay TÜFE oranında zam, 2027 yılı: İlk 6 ay TÜFE + %6, ikinci 6 ay TÜFE oranında zam."

Toplu İş Sözleşmesi hangi tarihleri arasında geçerli olacak?

Söz konusu sözleşme, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Anlaşma, Tüpraş çalışanlarının ücret ve sosyal haklarında önemli bir iyileşme sağlarken, iş barışının da korunmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin sanayi devi Tüpraş’ta çalışan binlerce işçi, önümüzdeki üç yıl boyunca maaş artışlarını önceden bilerek planlama yapabilecek. Petrol-İş Sendikası ise söz konusu sözleşmenin, emekçilerin refah seviyesini yükseltme adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

#Tüpraş
#İşçi zammı
#Toplu İş Sözleşmesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı ile kurban kesilir mi? İşte Diyanet fetvası