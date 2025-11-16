YDS/2 sınavı kaçta başlayacak, sınav kaçta sona erecek?

YDS/2 sınavı hangi dillerde yapılacak?

YDS/2 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları, 5 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.