YKS EK TERCİH boş kontenjanlar, taban puanlar ve kılavuz tarihi... YKS EK TERCİH TARİHLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI MI?

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başlayacağını bildirdi. Ersoy, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Adayların bu tarihler arasında tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtildi.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Adayların merakla beklediği ek tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Bu kılavuzda, boş kalan kontenjanlar, üniversite ve bölüm bazında tercih edilebilecek programlar yer alacak. Kılavuz yayımlandığında adaylar, "Ek tercih için hangi bölümler kaldı?" sorusunun yanıtını öğrenebilecek.
YKS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Ek tercih süreci başladığında adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Adayların tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan ve puan bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.
2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
YKS ek tercih ücreti ne kadar?
Merkezi yerleştirmelerde adaylardan ücret alınmazken, ek tercihlerde belirli bir ücret ödeniyor. 2024 yılında bu tutar 80 TL idi. 2025 yılı için YKS ek tercih ücretinin 100 TL’nin üzerinde olması bekleniyor. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, ATM’lerden ya da ÖSYM’nin e-Ödemeler sistemi üzerinden yapılabilecek.