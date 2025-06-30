Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sona erdi ve üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Bu tarihin ardından adaylar, elde ettikleri puanlara göre üniversite tercihlerini yapmaya başlayacaklar. Peki YKS tercihleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte üniversite tercih rehberi.
Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de "YKS üniversite tercihleri 2025 ne zaman başlayacak?" sorusu. YKS sınav maratonu sona erdi. Adaylar, 22 Temmuz’da açıklanacak sonuçların ardından üniversite tercihi yapacak. Bu süreçte binlerce öğrenci, 2025 YKS tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, YKS 2025 tercih dönemi ne zaman başlayacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-YKS sonuçları için geri sayım sürerken öğrencilerin merakla beklediği tarih yaklaşıyor. 21–22 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler artık sonuç gününe çevrildi.
YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, üniversite adaylarının en uygun programı ve üniversiteyi seçmelerini sağlamak amacıyla dikkatlice yürütülmesi gereken bir aşamadır. İşte YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bir rehber:
1. Tercih Kılavuzunu İncelemek
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Bu kılavuz, tercih yapacak adaylar için en önemli kaynaklardan biridir. Kılavuzda, üniversitelerin bölümleri, kontenjanları, özel koşulları ve geçen yılki taban puanları gibi önemli bilgiler yer alır.
Kılavuzun Detaylı İncelenmesi: Kılavuzu dikkatlice inceleyerek, başvurmayı düşündüğünüz bölümlerin gereksinimlerini, özel koşullarını ve diğer önemli bilgileri not alın.
2. Tercih Listesi Hazırlama
Tercih Sıralaması: Tercihlerinizi yaparken en çok istediğiniz bölüm ve üniversiteden başlayarak sıralama yapın. İstediğiniz bölümlere yerleşememe ihtimaline karşı alternatifleri de eklemeyi unutmayın.
Taban Puanlar ve Sıralamalar: Geçmiş yılların taban puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak kendi sıralamanıza uygun bölümleri seçin. Ancak sadece taban puanlara odaklanmak yerine, sıralamanızın da önemli olduğunu unutmayın.
Tercih Sayısı: ÖSYM'nin belirlediği maksimum tercih sayısını (genellikle 24 tercih) kullanarak, en uygun bölümleri sıralayın.
3. Elektronik Tercih Sistemi (e-Devlet Üzerinden)
e-Devlet Girişi: Tercihler, e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak ÖSYM'nin tercih sayfasına ulaşabilirsiniz.
Tercih Formunu Doldurma: Tercih yapmak istediğiniz programların kodlarını tercih formuna doğru bir şekilde girin. Her bir tercih kodunun doğru yazıldığından emin olun.
Tercih Kontrolü ve Onay: Tüm tercihlerinizi sisteme girdikten sonra dikkatlice kontrol edin. Hatalı veya eksik tercih yapmamak için tercihlerinizin doğruluğunu teyit edin. Tercihlerinizi onayladıktan sonra işleminizi tamamlayın.
4. Özel Koşullar ve Ek Bilgiler
Özel Yetenek Sınavları: Bazı programlar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir. Bu programlara başvurmak isteyen adayların, ilgili üniversitelerin duyurularını takip ederek başvurularını zamanında yapmaları gerekmektedir.
Burs ve Yurt İmkanları: Tercih edeceğiniz üniversitelerin burs ve yurt imkanlarını araştırarak, ekonomik ve barınma konularında planlamalar yapın.
Özel Koşullar ve Açıklamalar: Tercih edeceğiniz programların özel koşullarını ve açıklamalarını dikkatlice okuyun. Örneğin, bazı programlar belirli sağlık koşullarını veya yabancı dil yeterliliklerini gerektirebilir.
5. Tercih Sonrası Süreç
Tercihlerin Sonuçlanması: Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanır. Yerleşip yerleşmediğinizi öğrenmek için ÖSYM’nin sonuç açıklama sayfasını takip edin.
Kayıt İşlemleri: Yerleştiğiniz takdirde, üniversite kayıt tarihlerini ve gerekli belgeleri öğrenerek kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Kayıt işlemleri genellikle e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.
Ek Yerleştirme: İlk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci başlar. Bu süreçte boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapabilirsiniz.