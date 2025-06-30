YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, üniversite adaylarının en uygun programı ve üniversiteyi seçmelerini sağlamak amacıyla dikkatlice yürütülmesi gereken bir aşamadır. İşte YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bir rehber:

1. Tercih Kılavuzunu İncelemek

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Bu kılavuz, tercih yapacak adaylar için en önemli kaynaklardan biridir. Kılavuzda, üniversitelerin bölümleri, kontenjanları, özel koşulları ve geçen yılki taban puanları gibi önemli bilgiler yer alır.

Kılavuzun Detaylı İncelenmesi: Kılavuzu dikkatlice inceleyerek, başvurmayı düşündüğünüz bölümlerin gereksinimlerini, özel koşullarını ve diğer önemli bilgileri not alın.