A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin gruptan çıkma ihtimalleri güncellendi.
2026 Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında Türkiye, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ay-yıldızlı takımın gruptan çıkma ihtimalleri güncellendi.
Ülke Puanı adlı X hesabının paylaştığı bilgilere göre oranlar şöyle:
Gruptan çıkma ihtimalimiz yüzde 90'dan yüzde 61'e düştü.
Liderlik ihtimalimiz yüzde 45'ten yüzde 7'ye geriledi.
İkincilik ihtimalimiz yüzde 31'den yüzde 25'e geriledi.
Üçüncülük ihtimalimiz yüzde 16'dan yüzde 37'ye yükseldi.