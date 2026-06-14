Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım'ın gruptan çıkma olasılığı güncellendi! O ihtimal arttı

A Milli Takım'ın gruptan çıkma olasılığı güncellendi! O ihtimal arttı

13:3614/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin gruptan çıkma ihtimalleri güncellendi.

2026 Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında Türkiye, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ay-yıldızlı takımın gruptan çıkma ihtimalleri güncellendi.

Ülke Puanı adlı X hesabının paylaştığı bilgilere göre oranlar şöyle:


Gruptan çıkma ihtimalimiz yüzde 90'dan yüzde 61'e düştü.

Liderlik ihtimalimiz yüzde 45'ten yüzde 7'ye geriledi.


İkincilik ihtimalimiz yüzde 31'den yüzde 25'e geriledi.

Üçüncülük ihtimalimiz yüzde 16'dan yüzde 37'ye yükseldi.

#A Milli Takım
#Türkiye
#Avustralya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TYT oturumu saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?