Arda Güler’in asistinde dikkat çeken detay: Rakip defansı böyle uyuttu

Selman Ağrıkan
12:519/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Real Madrid’in La Liga’da Celta Vigo’yu 2-1 mağlup ettiği maçta asist yapan Arda Güler’in korner pozisyonundaki hareketi İspanyol basınında gündem oldu.

Real Madrid’in Celta Vigo’yu 2-1 yendiği karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler, takımının golünde asist yaparak dikkat çekti.

Korner organizasyonunda topu alan Arda, ceza sahası içindeki Aurelien Tchouameni ile buluşturdu. Fransız orta saha oyuncusu yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Arda Güler’in yaptığı asistle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.



Genç futbolcunun kullanılan kornerde pası almadan önce ayakkabısını bağlar gibi eğildiği ve bu hareketle Celta Vigo savunmasının dikkatini dağıttığı görüldü. Ardından topu alarak ceza sahasına çeviren Arda, takımının golünde kilit rol oynadı.

Arda Güler’in kornerde yaptığı bu akıllı hareket İspanyol basınında da geniş yer buldu. Genç yıldızın rakip savunmayı uyutan bu hamlesi sosyal medyada da çok konuşulan anlar arasında yer aldı.

