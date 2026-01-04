Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı! Namağlup lider Beşiktaş GAİN, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. 4 Ocak 2026 Pazar saat 20:30'da başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Linke haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi oynanacak.
Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak. Müsabaka, beIN SPORTS 5 ekranlarından yayınlanacak.
Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor.
Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe ise Süper Lig'de çıktığı 13 müsabakanın 11'ini kazandı.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmaya çalışacak.
