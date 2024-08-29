Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim, kaçıncı torbadan katılacak?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Maç Beşiktaş'ın 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve siyah-beyazlılar adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Temsilcimizin kura çekimi ve muhtemel rakipler de belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim, kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş kaçıncı torbada yer alıyor? İşte detaylar.

1 / 11 UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarının ardından turnuvaya kalan takım son takımlar belli oldu.

2 / 11 Temsilcimiz Beşiktaş, 3-3 biten maçın rövanşında Lugano'yu 5-1 mağlup ederek adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

3 / 11 Bu sonucun ardından üç temsilcimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

4 / 11 AVRUPA LİGİ 2024-2025 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

5 / 11 Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.



6 / 11 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim, kaçıncı torbadan katılacaklar?

7 / 11 1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

8 / 11 2. Torba: Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lyon, Paok, LASK, M. Tel-Aviv.

9 / 11 3. Torba: Galatasaray, Ferençvaroş, Karabağ, Molde, V.Plzen, Bodo-Glimt, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets.

10 / 11 4. Torba: Beşiktaş, Midtjylland, Malmö, A.Bilbao, Hoffenheim, Nice, Apoel, Anderlecht, Twente.

