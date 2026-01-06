Yeni Şafak
Beşiktaş’ta yıkım: Sergen Yalçın’ın vazgeçilmezi gidiyor!

6/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Beşiktaş’ta ara transfer dönemi sarsıcı bir ayrılıkla başlıyor. Sergen Yalçın’ın göreve geldiği günden beri savunmayı emanet ettiği, takımın en istikrarlı yıldız ismi şok bir veda kararı aldı. Bu sezon neredeyse her maçta sahada olan tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılma isteğini yönetime resmen iletti.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık kararı alındı.


Sergen Yalçın'ın özellikle son dönemde vazgeçilmezlerinden olan yıldız futbolcu veda kararı aldı.


Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi haline gelen ve bu sezon çıktığı 17 maçın 16'sında sahaya ilk 11'de çıkan Gabriel Paulista'nın ayrılık kararı aldığı belirtildi.


HT Spor'a göre Paulista, veda kararını yönetime iletti.

Bu sezon 1366 dakika sahada kalan 35 yaşındaki Paulista'nın Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


