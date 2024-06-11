Brad Friedel transferi bitiriyor: İtalya’nın maestrosu adım adım Beşiktaş’a!

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst’un gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar kadroya sınıf atlatacak yıldız transferler için kolları sıvadı. Kartal’ın hedefinde ise İtalya’nın maestrosu var…
Teknik direktör sorununu Giovanni van Bronckhorst’u takımın başına getirerek çözen Beşiktaş, gözünü kadroya sınıf atlatacak yıldız transferlere çevirdi.
Fanatik’in haberine göre Hedefteki yeni isim, dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne…
MLS ekibi Toronto forması giyen 33 yaşındaki kanat forvet, Avrupa’ya geri dönmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş’ın danışmanlık görevine getirdiği Amerikalı Brad Friedel, ülkesindeki iyi ilişkilerini bu transferi bitirmek için kullanacak.
Napoli performansıyla yıldızlaşan ve İtalya Milli Takım formasıyla 54 maçta 10 gole imza atan Insigne, bu sezon Toronto ile 10 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
Görüşmelere başlayan Friedel, transferi kısa sürede bitirmeye çalışacak.
Lorenzo Insigne kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Lorenzo Insigne, 4 Haziran 1991 tarihinde İtalya'nın Frattamaggiore kasabasında doğdu. Napoli’ye olan yakınlığı ile tanınan bu kasabada büyüyen Insigne, futbol tutkusunu henüz küçük yaşlarda keşfetti.
Napoli'nin alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Insigne, 2009 yılında henüz 18 yaşındayken Napoli'nin A takımına yükseldi.
Napoli A takımına düzenli olarak katılmaya başlayan Insigne, kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri oldu.
Hem Serie A hem de Avrupa kupalarında sergilediği performansla adından söz ettirdi.
Lorenzo Insigne, İtalya milli takımında da önemli bir kariyere sahip. İtalya'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Insigne, 2012 yılında İtalya A milli takımına davet edildi.
İtalya milli takımında gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çeken Insigne, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giydi.
İtalya milli takımı ile en büyük başarısını ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşadı.
İtalya'nın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Insigne, turnuva boyunca gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinden biri oldu.