Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15', 60' ve 64. dakikada Fred(3), 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (K.K) kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 6 Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

2 / 6 Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı.

3 / 6 Galibiyeti getiren golleri 15', 60' ve 64. dakikada Fred(3), 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (K.K) kaydetti.

4 / 6 Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

5 / 6 Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.