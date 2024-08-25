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Spor

Rize'de Fred'in gecesi: Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti |ÖZET

23:36 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 23:37 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15', 60' ve 64. dakikada Fred(3), 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (K.K) kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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Galibiyeti getiren golleri 15', 60' ve 64. dakikada Fred(3), 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (K.K) kaydetti.

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Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ


Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için tıklayın.

#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
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