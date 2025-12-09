Yeni Şafak
Beşiktaş’a kötü haber: Cengiz Ünder’in son durumu belli oldu

14:019/12/2025, Salı
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bırakan yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in son durumu belli oldu. Peki, Cengiz Ünder kaç hafta sahalardan uzak kalacak? İşte sorunun cevabı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, Jota Silva'nın ardından bir kötü haber de Cengiz Ünder'den geldi.


Cengiz Ünder, mücadelenin 23. dakikasında sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı.


CENGİZ ÜNDER KAÇ HAFTA YOK?


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.


PERFORMANSI


Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


