Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi öncesi istenmeyen görüntüler: Taraftarlar arasında kavga çıktı

Derbi öncesi istenmeyen görüntüler: Taraftarlar arasında kavga çıktı

16:5010/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu çevresinde gerginlik yaşandı. Stat alanına gelen iki takım taraftarları arasında çıkan olaylara polis müdahale etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 18.45’te başlayacak dev derbi öncesinde stat çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Karşılaşma öncesinde stadyum çevresine ulaşan iki takım taraftar grupları arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Olayların tırmanmasıyla birlikte bazı taraftarların polis barikatlarının üzerinden karşı tarafa taş ve meşale attığı görüldü.

Yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçleri hızlı şekilde müdahalede bulundu. Olayların büyümemesi için stat çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, taraftar grupları farklı noktalara yönlendirildi. 

#Süper Kupa
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay 500 bin TOKİ konut projesi kura çekimi tarihi ve isim listesi sorgulama