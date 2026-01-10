Derbi öncesi istenmeyen görüntüler: Taraftarlar arasında kavga çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu çevresinde gerginlik yaşandı. Stat alanına gelen iki takım taraftarları arasında çıkan olaylara polis müdahale etti.

1 /3 Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 18.45’te başlayacak dev derbi öncesinde stat çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı.

2 /3 Karşılaşma öncesinde stadyum çevresine ulaşan iki takım taraftar grupları arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Olayların tırmanmasıyla birlikte bazı taraftarların polis barikatlarının üzerinden karşı tarafa taş ve meşale attığı görüldü.