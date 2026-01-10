Derbi öncesi istenmeyen görüntüler: Taraftarlar arasında kavga çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu çevresinde gerginlik yaşandı. Stat alanına gelen iki takım taraftarları arasında çıkan olaylara polis müdahale etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 18.45’te başlayacak dev derbi öncesinde stat çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı.
Karşılaşma öncesinde stadyum çevresine ulaşan iki takım taraftar grupları arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Olayların tırmanmasıyla birlikte bazı taraftarların polis barikatlarının üzerinden karşı tarafa taş ve meşale attığı görüldü.
Yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçleri hızlı şekilde müdahalede bulundu. Olayların büyümemesi için stat çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, taraftar grupları farklı noktalara yönlendirildi.