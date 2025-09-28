Domenico Tedesco'dan Antalyaspor maçı sonrası dikkat çeken hareket

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco dikkat çeken bir harekete imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertli takım, Talisca (p) ve Szymanski'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve iki maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mücadele sonrası, hakkında takımdan ayrılacağı şeklinde dedikodular olan Domenico Tedesco dikkat çeken bir harekete imza attı.
İtalyan teknik adam, tüm takımı sahada bir araya getirerek kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.