ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen ve şu ana kadar futbol tarihinin en büyük sürprizlerine sahne olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı geride kaldı. Almanya ve Hırvatistan gibi devlerin elendiği, Arjantin ile Portekiz'in uzatmalarda ipten döndüğü tarihi turnuvada, son 16'ya adını yazdıran tüm takımlar ve çeyrek final yolundaki dev eşleşmeler resmen netleşti. Peki, Dünya Kupası son 16 turuna hangi takımlar kaldı, kim kimle eşleşti? İşte detaylar.

1 /5 FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın son 32 turunda tüm maçlar geride kaldı ve son 16 eşleşmeleri netlik kazandı.

2 /5 SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN? Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları 4-7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları 9-11 Temmuz, yarı final karşılaşmaları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.



3 /5 FIFA 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı 18 Temmuz'da, şampiyonun belli olacağı final ise 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek. Turnuvada finale, MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.



4 /5 DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ VE FİKSTÜR 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçlarının ardından son 16'daki eşleşmeler ve fikstür şöyle:

