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Spor

Dünyanın en iyi 10 numaraları belli oldu: Fenerbahçe'nin gözdesi de listede

15:08 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:38 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

İngiliz Dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 10 ofansif orta saha oyuncusunu belirledi. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen yıldız isim de listede kendisine yer buldu. İşte o liste...

1/ 10

1- Jude Bellingham (Real Madrid & İngiltere)

2/ 10

2- Jamal Musiala (Bayern Münih & Almanya)

3/ 10

3- Phil Foden (Manchester City & İngiltere)

4/ 10

4- Kevin De Bruyne (Manchester City & Belçika)

5/ 10

5- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen & Almanya)

6/ 10

6- Martin Odegaard (Arsenal & Norveç)

7/ 10

7- Bruno Fernandes (Manchester United & Portekiz)

8/ 10

8- Cole Palmer (Chelsea & İngiltere)

9/ 10

9- Julian Brandt (Borussia Dortmund & Almanya)

10/ 10

10- Antoine Griezmann (Atletico Madrid & Fransa)


33 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.




#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Antoine Griemzann
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