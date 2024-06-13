Dünyanın en iyi 10 numaraları belli oldu: Fenerbahçe'nin gözdesi de listede

İngiliz Dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 10 ofansif orta saha oyuncusunu belirledi. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen yıldız isim de listede kendisine yer buldu. İşte o liste...
1- Jude Bellingham (Real Madrid & İngiltere)
2- Jamal Musiala (Bayern Münih & Almanya)
3- Phil Foden (Manchester City & İngiltere)
4- Kevin De Bruyne (Manchester City & Belçika)
5- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen & Almanya)
6- Martin Odegaard (Arsenal & Norveç)
7- Bruno Fernandes (Manchester United & Portekiz)
8- Cole Palmer (Chelsea & İngiltere)
9- Julian Brandt (Borussia Dortmund & Almanya)
10- Antoine Griezmann (Atletico Madrid & Fransa)
33 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.