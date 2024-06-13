Dünyanın en iyi 10 numaraları belli oldu: Fenerbahçe'nin gözdesi de listede

İngiliz Dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 10 ofansif orta saha oyuncusunu belirledi. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen yıldız isim de listede kendisine yer buldu. İşte o liste...

1 / 10 1- Jude Bellingham (Real Madrid & İngiltere)

2 / 10 2- Jamal Musiala (Bayern Münih & Almanya)

3 / 10 3- Phil Foden (Manchester City & İngiltere)

4 / 10 4- Kevin De Bruyne (Manchester City & Belçika)

5 / 10 5- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen & Almanya)

6 / 10 6- Martin Odegaard (Arsenal & Norveç)

7 / 10 7- Bruno Fernandes (Manchester United & Portekiz)

8 / 10 8- Cole Palmer (Chelsea & İngiltere)

9 / 10 9- Julian Brandt (Borussia Dortmund & Almanya)