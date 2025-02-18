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Dünyanın en iyi 15 hakemini açıkladılar: Listede Süper Lig'den de bir isim var

Dünyanın en iyi 15 hakemini açıkladılar: Listede Süper Lig'den de bir isim var

09:4018/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem tartışmaları sürerken dikkat çeken bir liste yayımlandı. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport, dünyanın en iyi 15 hakemini belirledi. Süper Lig'den de bir isim listeye girdi. İşte dünyanın en iyi hakemleri:

15- Wilton Sampaio (Brezilya)

14- Raphael Claus (Brezilya)

13- Felix Zwayer (Almanya)

12- Tobias Stieler (Almanya)

11- Davide Massa (İtalya)

10- Stephanie Frappart (Fransa)

9- Danny Makkelie (Hollanda)

8- Artur Soares Dias (Portekiz)

7- Halil Umut Meler (Türkiye)

6- Istvan Kovacs (Romanya)

5- François Letexier (Fransa)

4- Daniele Orsato (İtalya)

3- Slavko Vinciç (Slovenya)

2- Szymon Marciniak (Polonya)

1 - Clement Turpin (Fransa)

#Süper Lig
#Halil Umut Meler
#Clement Turpin

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