En iyi 11 açıklandı! Listede iki Türk yıldız da var

2025 yılının, 20 yaş altı kategorisinde en iyi futbolculardan kurulu 11'i açıklandı. Listede iki milli futbolcu da yer aldı. İşte detaylar...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), U20 kategorisinde 2025 yılının en iyi 11'ini belirledi.
20 yaş ve altında olan isimlerin yer aldığı 11'de, iki Türk futbolcu da bulunuyor. İşte 2025 yılının 20 yaş altındaki en iyi ilk 11'i…
Guillaume Restes (Toulouse)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Pau Cubarsi (Barcelona)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Warren Zaire-Emery (Paris Saint Germain)
Kenan Yıldız (Juventus)
Arda Güler (Real Madrid)
Lamine Yamal (Barcelona)
Desire Doue (Paris Saint Germain)
Estevao (Chelsea)