Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
En iyi 11 açıklandı! Listede iki Türk yıldız da var

En iyi 11 açıklandı! Listede iki Türk yıldız da var

13:1129/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025 yılının, 20 yaş altı kategorisinde en iyi futbolculardan kurulu 11'i açıklandı. Listede iki milli futbolcu da yer aldı. İşte detaylar...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), U20 kategorisinde 2025 yılının en iyi 11'ini belirledi.

20 yaş ve altında olan isimlerin yer aldığı 11'de, iki Türk futbolcu da bulunuyor. İşte 2025 yılının 20 yaş altındaki en iyi ilk 11'i…

Guillaume Restes (Toulouse)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Franco Mastantuono (Real Madrid)




Warren Zaire-Emery (Paris Saint Germain)

Kenan Yıldız (Juventus)

Arda Güler (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)



Desire Doue (Paris Saint Germain)

Estevao (Chelsea)

#Futbol
#Arda Güler
#Kenan Yıldız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siirt'te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Valilikten açıklama geldi mi?